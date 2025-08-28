Inscription
Archilab, acteur majeur de l'architecture suisse et internationale, s'impose par ses projets emblématiques et sa quête constante d'innovation, alliant sensibilité historique et durabilité pour répondre aux exigences croissantes d'une clientèle mondiale. Après trente-cinq années d'excellence, Archilab et ses trente collaborateurs jouissent aujourd'hui d'une renommée internationale. Principalement implanté en Suisse, ce bureau d'architecture et d'urbanisme a signé des projets emblématiques tels que le siège de MSC à Genève, la Fondation Martin Bodmer à Cologny, le musée de la photographie Elysée à Lausanne, le futur musée de l'automobile à Pregny, ou encore le nouveau centre de recherches médicales à Genolier. Archilab est également reconnu pour ses nombreuses réalisations de bâtiments résidentiels et de villas individuelles, souvent primées et saluées par la presse spécialisée. Au-delà des frontières suisses, Archilab a étendu son expertise avec des projets comme la Swiss International School à Dubai, la Clinique La Prairie à Doha, des centres commerciaux en Mauritanie et au Danemark, ainsi que de bâtiments résidentiels en France et en Italie. Ce livre célèbre le travail d'une équipe qui, tel un laboratoire, innove sans cesse pour une clientèle exigeante, tout en intégrant les enjeux cruciaux de sensibilité historique et de durabilité.

