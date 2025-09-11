Orgueil et Préjugés

Après le succès des Contes interdits, découvrez les "Classiques interdits"! Du jour au lendemain, la fortune de monsieur Bennet s'écroule. Le train de vie outrageusement luxueux mené par sa femme et ses cinq filles oisives ne tient plus. C'est la banqueroute alors que la compagnie des Bennet est rachetée par la multinationale Pemberley, gérée d'une main de fer par la terrible Catherine de Bourgh. Les jeunes femmes Bennet doivent dorénavant lutter pour leur survie. Mais une question perdure : quelle est la véritable cause de leur déchéance ? Dans cette descente aux enfers, Elizabeth Bennet se trouve entraînée vers Pemberley et son envoûtant héritier, monsieur Darcy.