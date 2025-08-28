Les femmes (et les filles) en sciences

Pourquoi les femmes sont-elles encore minoritaires dans les carrières scientifiques ? Quelles sont les causes de cette inégalité persistante, et comment y remédier ? Cet ouvrage accessible dès le collège s'adresse aux jeunes, aux familles, aux enseignants et à tous ceux qui s'intéressent à la place des femmes dans les sciences. Il explore les stéréotypes de genre, les inégalités d'accès et de parcours, les freins sociaux et scolaires, et les discriminations encore présentes dans le monde scientifique. A travers des témoignages de chercheuses, une analyse des mécanismes d'exclusion, un retour sur les grandes figures oubliées de l'histoire des sciences et une présentation des initiatives actuelles, ce livre fournit des repères clairs pour comprendre les enjeux et encourager une plus grande mixité dans les disciplines scientifiques. Un outil pédagogique essentiel pour déconstruire les idées reçues et faire émerger les vocations scientifiques chez les filles.