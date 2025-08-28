Inscription
#Essais

Les femmes (et les filles) en sciences

Françoise Combes, Marina Bellot

ActuaLitté
Pourquoi les femmes sont-elles encore minoritaires dans les carrières scientifiques ? Quelles sont les causes de cette inégalité persistante, et comment y remédier ? Cet ouvrage accessible dès le collège s'adresse aux jeunes, aux familles, aux enseignants et à tous ceux qui s'intéressent à la place des femmes dans les sciences. Il explore les stéréotypes de genre, les inégalités d'accès et de parcours, les freins sociaux et scolaires, et les discriminations encore présentes dans le monde scientifique. A travers des témoignages de chercheuses, une analyse des mécanismes d'exclusion, un retour sur les grandes figures oubliées de l'histoire des sciences et une présentation des initiatives actuelles, ce livre fournit des repères clairs pour comprendre les enjeux et encourager une plus grande mixité dans les disciplines scientifiques. Un outil pédagogique essentiel pour déconstruire les idées reçues et faire émerger les vocations scientifiques chez les filles.

Par Françoise Combes, Marina Bellot
Chez Nouvelle Arche de Noé

|

Auteur

Françoise Combes, Marina Bellot

Editeur

Nouvelle Arche de Noé

Genre

Société et citoyenneté

Retrouver tous les articles sur Les femmes (et les filles) en sciences par Françoise Combes, Marina Bellot

Commenter ce livre

 

Les femmes (et les filles) en sciences

Françoise Combes, Marina Bellot

Paru le 28/08/2025

56 pages

Nouvelle Arche de Noé

10,00 €

ActuaLitté
9782843682599
© Notice établie par ORB
