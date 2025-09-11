Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Frankenstein

Simon Rousseau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après le succès des Contes interdits, découvrez les "Classiques interdits"! Hiver 2008. Le jeune et brillant Victor Frankenstein est arrêté pour meurtre. Dans son manoir, on découvre un laboratoire secret, au coeur duquel il semblait mener des expériences impies sur des cadavres humains. Les preuves indiquent qu'il n'est finalement responsable d'aucun homicide, cependant la justice le condamne à l'institut psychiatrique. Neuf ans plus tard, la sergente-détective Mégane Marcotte tombe sur la scène sordide d'un rituel occulte impliquant les corps charcutés de garçons disparus. Le tueur d'enfants est capturé, néanmoins de nombreuses questions entourant cette affaire demeurent sans réponse. Lorsqu'elle apprend que Victor Frankenstein vient tout juste de recouvrir sa liberté, sachant que ses pratiques de l'époque évoquent étrangement celles du meurtrier tout juste neutralisé, Mégane décide d'investiguer sur cet homme que tous considèrent fou. Elle ne tarde pas à constater que tout ce que touche Frankenstein est fatalement condamné au plus tragique des destins...

Par Simon Rousseau
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Simon Rousseau

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Terreur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frankenstein par Simon Rousseau

Commenter ce livre

 

Frankenstein

Simon Rousseau

Paru le 09/10/2025

280 pages

Editions Contre-Dires

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386900334
9782386900334
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.