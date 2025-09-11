Après le succès des Contes interdits, découvrez les "Classiques interdits"! Hiver 2008. Le jeune et brillant Victor Frankenstein est arrêté pour meurtre. Dans son manoir, on découvre un laboratoire secret, au coeur duquel il semblait mener des expériences impies sur des cadavres humains. Les preuves indiquent qu'il n'est finalement responsable d'aucun homicide, cependant la justice le condamne à l'institut psychiatrique. Neuf ans plus tard, la sergente-détective Mégane Marcotte tombe sur la scène sordide d'un rituel occulte impliquant les corps charcutés de garçons disparus. Le tueur d'enfants est capturé, néanmoins de nombreuses questions entourant cette affaire demeurent sans réponse. Lorsqu'elle apprend que Victor Frankenstein vient tout juste de recouvrir sa liberté, sachant que ses pratiques de l'époque évoquent étrangement celles du meurtrier tout juste neutralisé, Mégane décide d'investiguer sur cet homme que tous considèrent fou. Elle ne tarde pas à constater que tout ce que touche Frankenstein est fatalement condamné au plus tragique des destins...