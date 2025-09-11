Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Yellowface

Michel Pagel, Rebecca F. Kuang

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" L'écriture est ce que nous possédons de plus proche de la véritable magie. " June Hayward et Athena Liu ont étudié ensemble à Yale, ont déménagé à Washington après avoir obtenu leur diplôme et sont toutes les deux écrivaines. Mais alors qu'Athena est une étoile montante de la littérature, June n'est personne. Après tout, qui s'intéresserait aux histoires d'une fille aussi banale qu'elle ? Lorsqu'elle assiste à la mort d'Athena dans un accident invraisemblable, June agit sans réfléchir et vole le manuscrit que son amie et rivale vient de terminer. Et si June corrigeait le récit et l'envoyait à son agent comme s'il s'agissait de son propre travail ? Et si elle adoptait le nom de Juniper Song et jouait sur l'ambiguïté de son origine ethnique ? Mais June ne peut échapper à l'ombre d'Athena, et des révélations menacent de faire s'écrouler son succès volé. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour protéger son secret ? Traduit de l'anglais par Michel Pagel "Un livre incroyable : crime, satire, horreur, paranoïa, appropriation culturelle... une vraie représentation de l'aliénation des réseaux sociaux également. Mais c'est avant tout une excellente histoire. Impossible à lâcher. Difficile de s'en remettre. ' - Stephen King "Un thriller psychologique plein de rebondissements, qui aborde plusieurs thèmes de notre société comme l'appropriation culturelle ou les polémiques sur les réseaux sociaux [... ]. Un style très drôle, un livre qui parle de notre époque d'une manière très pertinente. ' - Ambre Chalumeau, autrice de Les Vivants et journaliste chez Quotidien

Par Michel Pagel, Rebecca F. Kuang
Chez PAL

|

Auteur

Michel Pagel, Rebecca F. Kuang

Editeur

PAL

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Yellowface par Michel Pagel, Rebecca F. Kuang

Commenter ce livre

 

Yellowface

Rebecca F. Kuang trad. Michel Pagel

Paru le 11/09/2025

PAL

8,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385651107
9782385651107
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.