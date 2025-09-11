Yellowface

" L'écriture est ce que nous possédons de plus proche de la véritable magie. " June Hayward et Athena Liu ont étudié ensemble à Yale, ont déménagé à Washington après avoir obtenu leur diplôme et sont toutes les deux écrivaines. Mais alors qu'Athena est une étoile montante de la littérature, June n'est personne. Après tout, qui s'intéresserait aux histoires d'une fille aussi banale qu'elle ? Lorsqu'elle assiste à la mort d'Athena dans un accident invraisemblable, June agit sans réfléchir et vole le manuscrit que son amie et rivale vient de terminer. Et si June corrigeait le récit et l'envoyait à son agent comme s'il s'agissait de son propre travail ? Et si elle adoptait le nom de Juniper Song et jouait sur l'ambiguïté de son origine ethnique ? Mais June ne peut échapper à l'ombre d'Athena, et des révélations menacent de faire s'écrouler son succès volé. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour protéger son secret ? Traduit de l'anglais par Michel Pagel "Un livre incroyable : crime, satire, horreur, paranoïa, appropriation culturelle... une vraie représentation de l'aliénation des réseaux sociaux également. Mais c'est avant tout une excellente histoire. Impossible à lâcher. Difficile de s'en remettre. ' - Stephen King "Un thriller psychologique plein de rebondissements, qui aborde plusieurs thèmes de notre société comme l'appropriation culturelle ou les polémiques sur les réseaux sociaux [... ]. Un style très drôle, un livre qui parle de notre époque d'une manière très pertinente. ' - Ambre Chalumeau, autrice de Les Vivants et journaliste chez Quotidien