#Roman francophone

La jeune fille à la robe bleue

Marie-Claude Auger, Alena Schröder

ActuaLitté
Berlin, 2017. Le jour où Hannah découvre que sa grand-mère et elle seraient les héritières d'une collection d'art confisquée pendant la guerre par les nazis, elle n'en revient pas. Non seulement elle n'a jamais entendu parler d'éventuelles racines juives, mais en plus sa grand-mère refuse d'aborder le sujet de son passé... Déterminée à savoir d'où elle vient, la jeune femme se lance dans une enquête sur sa famille et remonte le fil de sa généalogie. Elle découvre ainsi le destin de son arrièregrand- mère, dans l'Allemagne des années 1920. Prisonnière d'un mariage sans amour, Senta a tout quitté, y compris sa fille, pour vivre la vie dont elle rêvait... Avant que la guerre ne vienne tout bouleverser. Dans ce roman captivant inspiré de son histoire familiale, l'autrice entremêle les destins de plusieurs générations de femmes, et interroge sur le poids des non-dits et des secrets. Alena Schröder est une journaliste, chroniqueuse et écrivaine indépendante résidant à Berlin. Elle a étudié l'histoire et les sciences politiques à Berlin et à San Diego, et a fréquenté la célèbre école de journalisme Henri-Nannen. La Jeune Fille à la robe bleue est son premier roman traduit en français. Traduit de l'allemand par Marie-Claude Auger

Par Marie-Claude Auger, Alena Schröder
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Marie-Claude Auger, Alena Schröder

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature Allemande

La jeune fille à la robe bleue

Alena Schröder trad. Marie-Claude Auger

Paru le 11/09/2025

352 pages

Charleston éditions

8,90 €

ActuaLitté
9782385294632
