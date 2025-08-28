Le bail commercial

Cet ouvrage complet, en s'appuyant sur plus de 2 000 jurisprudences, permet aux bailleurs, aux locataires et à leurs conseils d'optimiser la conclusion d'un bail et de le gérer, sans erreur, jusqu'à son terme. Il inclut également une série d'infographies pour être guidé par étape. A destination des bailleurs, locataires et futurs locataires, conseils d'entreprise, avocats, notaires, experts-comptables et juristes.