#Essais

Le bail commercial

Yves de La Villeguérin, Laure Thuillier

Cet ouvrage complet, en s'appuyant sur plus de 2 000 jurisprudences, permet aux bailleurs, aux locataires et à leurs conseils d'optimiser la conclusion d'un bail et de le gérer, sans erreur, jusqu'à son terme. Il inclut également une série d'infographies pour être guidé par étape. A destination des bailleurs, locataires et futurs locataires, conseils d'entreprise, avocats, notaires, experts-comptables et juristes.

Par Yves de La Villeguérin, Laure Thuillier
Chez Groupe Revue Fiduciaire

Auteur

Yves de La Villeguérin, Laure Thuillier

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Baux commerciaux

Le bail commercial

Yves de La Villeguérin

Paru le 28/08/2025

516 pages

Groupe Revue Fiduciaire

53,10 €

9782757911259
