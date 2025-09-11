La maîtresse de Bhatia House

Inde, 1922. Une somptueuse réception bat son plein chez les Bhatia, famille aristocrate de Bombay, quand les cris du jeune héritier interrompent brutalement les festivités. Son vêtement est en feu ! L'héroïsme de la jeune domestique, Sunanda, qui se jette sur lui pour étouffer les fl ammes, bouleverse Perveen Mistry. Quand elle découvre le lendemain que Sunanda a été arrêtée, accusée d'avoir avorté, Perveen s'empresse de lui offrir ses services. L'avocate en est certaine, quelque chose sonne faux : la procédure judiciaire est inhabituelle et le mystérieux plaignant introuvable. A peine libérée, Sunanda est à nouveau emprisonnée, suspectée d'avoir empoisonné le patriarche Bhatia. Les soupçons de Perveen redoublent : quelqu'un s'acharne à piéger la servante. Mais qui, et pour quelle raison ? Sujata Massey revient avec une nouvelle enquête passionnante qui dépeint avec justesse la criminalisation de l'avortement dans l'Inde des années 1920. UNE HEROÏNE FORTE ET SEDUISANTE QUI TRACE SA PROPRE VOIE DANS UN MONDE EN PLEINE REVOLUTION". Library Journal Sujata Massey est née en Angleterre de parents d'origine indienne et allemande. Avant de devenir romancière à plein temps, elle était reporter au Baltimore Evening Sun. Le premier roman de la série Perveen Mistry, Les Veuves de Malabar Hill, a été lauréat des prix Agatha, Lefty et Mary Higgins Clark. Traduit de l'anglais par Aurélie Tronchet