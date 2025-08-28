Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

L'instruction en famille en France

Philippe Bongrand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au cours des années 2010, dans plusieurs pays occidentaux, un nombre croissant d'enfants en âge d'instruction obligatoire sont en "instruction en famille" (IEF ou homeschooling) plutôt que scolarisés dans un établissement public ou privé. En France, ce phénomène reste quantitativement marginal : il concerne de l'ordre de 0, 5 % d'une génération. Il suscite pourtant de nombreux discours politiques et médiatiques oscillant entre curiosité et inquiétude. En octobre 2020, dans le cadre de la "lutte contre le séparatisme islamiste" , le président de la République annonce l'objectif de restreindre l'instruction à domicile autant que possible. Une controverse publique se déploie alors sans qu'aucune étude ne décrive de manière rigoureuse profils, mobiles et pratiques des familles concernées. Contribuant à éclairer ces débats, l'ouvrage apporte des réponses théoriques et empiriques inédites. Ce livre est publié en lien avec la recherche "SociogrIEF. Une sociographie inédite de l'instruction en famille" financée par l'Agence nationale de la recherche (ANR-18-CE28-0014).

Par Philippe Bongrand
Chez PU Rennes

|

Auteur

Philippe Bongrand

Editeur

PU Rennes

Genre

Famille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'instruction en famille en France par Philippe Bongrand

Commenter ce livre

 

L'instruction en famille en France

Philippe Bongrand

Paru le 28/08/2025

875 pages

PU Rennes

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782753599024
9782753599024
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.