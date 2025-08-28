L'instruction en famille en France

Au cours des années 2010, dans plusieurs pays occidentaux, un nombre croissant d'enfants en âge d'instruction obligatoire sont en "instruction en famille" (IEF ou homeschooling) plutôt que scolarisés dans un établissement public ou privé. En France, ce phénomène reste quantitativement marginal : il concerne de l'ordre de 0, 5 % d'une génération. Il suscite pourtant de nombreux discours politiques et médiatiques oscillant entre curiosité et inquiétude. En octobre 2020, dans le cadre de la "lutte contre le séparatisme islamiste" , le président de la République annonce l'objectif de restreindre l'instruction à domicile autant que possible. Une controverse publique se déploie alors sans qu'aucune étude ne décrive de manière rigoureuse profils, mobiles et pratiques des familles concernées. Contribuant à éclairer ces débats, l'ouvrage apporte des réponses théoriques et empiriques inédites. Ce livre est publié en lien avec la recherche "SociogrIEF. Une sociographie inédite de l'instruction en famille" financée par l'Agence nationale de la recherche (ANR-18-CE28-0014).