Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Prague en quelques jours

Lonely Planet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les clés pour découvrir Prague le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Prague en quelques jours. Tous les principaux sites décryptés : le château de Prague, la cathédrale Saint-Guy, la place de la Vieille-Ville, le pont Charles, la place Venceslas... Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables, une proposition d'itinéraire et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : les jardins de Malá Strana, sur les pas de Kafka, la vieille ville loin de la foule, les sites de la révolution de Velours... Toutes les meilleures expériences pour découvrir Prague selon ses envies : saisir l'âme de Prague en visitant l'un de ses musées, se mettre au vert dans l'un de ses beaux parcs et jardins, admirer l'architecture de la ville (du gothique à l'art nouveau), déguster une bière artisanale dans un pub... Des conseils pour voyager en famille, pour voyager responsable, pour se loger, pour manger, boire et sortir... Des cartes claires pour se repérer, ainsi qu'un plan détachable pour faciliter les déplacements.

Par Lonely Planet
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet

Editeur

Lonely Planet

Genre

Tchéquie, Slovaquie, Prague

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Prague en quelques jours par Lonely Planet

Commenter ce livre

 

Prague en quelques jours

Lonely Planet

Paru le 11/09/2025

160 pages

Lonely Planet

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384927722
9782384927722
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.