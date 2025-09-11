Toutes les clés pour découvrir Prague le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Prague en quelques jours. Tous les principaux sites décryptés : le château de Prague, la cathédrale Saint-Guy, la place de la Vieille-Ville, le pont Charles, la place Venceslas... Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables, une proposition d'itinéraire et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : les jardins de Malá Strana, sur les pas de Kafka, la vieille ville loin de la foule, les sites de la révolution de Velours... Toutes les meilleures expériences pour découvrir Prague selon ses envies : saisir l'âme de Prague en visitant l'un de ses musées, se mettre au vert dans l'un de ses beaux parcs et jardins, admirer l'architecture de la ville (du gothique à l'art nouveau), déguster une bière artisanale dans un pub... Des conseils pour voyager en famille, pour voyager responsable, pour se loger, pour manger, boire et sortir... Des cartes claires pour se repérer, ainsi qu'un plan détachable pour faciliter les déplacements.