Ma petite encyclo des dinosaures

Les premiers signes de vie sont apparus sur Terre il y a 3 milliards d'années, d'abord dans les océans. Puis les reptiles sont nés, ont évolué et sont devenus les dinosaures, il y a environ 200 millions d'années. Les paléontologues sont maintenant certains que les dinosaures ont vécu sur tous les continents. Ils ne cessent de parcourir le monde dans l'espoir de trouver de nouvelles espèces : depuis le début du XXIe siècle, 20 à 30 nouvelles espèces sont découvertes chaque année ! Grâce à une approche claire et structurée, chaque double page dévoile des détails fascinants sur les différentes espèces de dinosaures, leur mode de vie, leur environnement et leur disparition mystérieuse. Idéal pour les curieux, ce livre permet de comprendre l'évolution de ces créatures géantes et de répondre à de nombreuses questions : Les humains ont-ils croisé des dinosaures ? Pourquoi les dinosaures étaient-ils si grands ? Existait-il des dinosaures aquatiques ? Les oiseaux sont-ils vraiment les derniers dinosaures ? Sommaire : - Comment sont apparus les premiers dinosaures ? - Des chiffres et des dinosaures - L'arbre généalogique des dinosaures - Comment vivaient les dinosaures ? - Comment se reproduisaient les dinosaures ? - Les techniques de chasse - Le Mésozoïque, l'ère des reptiles - Le Trias - Le Jurassique - Le Crétacé inférieur - Le Crétacé supérieur - Top 10 des dinosaures les plus célèbres - Les champions du monde - Cinq questions sur les dinosaures