La biographie, à la fois érudite et passionnante, de l'un des écrivains français les plus fascinants. Huysmans. A lui seul, ce nom résume la fin, si fascinante, si riche, du XIXe siècle. Car, dissimulé derrière le masque du petit fonctionnaire, Joris-Karl Huysmans a tout vu, tout vécu, tout raconté : le naturalisme, le décadentisme, le satanisme, le retour au catholicisme et, par-dessus tout, la passion dévorante et infinie de la littérature. Il fut l'un des plus grands auteurs de son temps, révolutionna le roman, forgea une langue nouvelle et exerça une influence majeure sur des écrivains aussi singuliers qu'Oscar Wilde, Paul Valéry et Michel Houellebecq. Mais la postérité s'avère parfois capricieuse. Huysmans reste méconnu. Qui sont vraiment l'homme et l'écrivain qui se cachent derrière les clichés faciles, véhiculés au gré des années ? La biographie de référence manquait. C'est cet oubli qu'Agnès Michaux répare avec Huysmans vivant. Elle conjugue dans ces pages la rigueur documentaire à un souffle romanesque qui s'inscrivent dans la lignée du travail de Reiner Stach sur Kafka. Son érudition, jamais étouffante, toujours stimulante, fait revivre non seulement un homme mais aussi toute une époque, ce moment charnière où Paris était la capitale des arts et de la pensée. Au fil des chapitres, Huysmans sort de la brume des siècles et de l'oubli. Sa silhouette se précise. A la fin de l'ouvrage, il se tient devant nous, debout, avec ses contradictions, ses engouements, ses petitesses et son génie. Vivant, en effet.