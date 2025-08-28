Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Huysmans vivant

Agnès Michaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La biographie, à la fois érudite et passionnante, de l'un des écrivains français les plus fascinants. Huysmans. A lui seul, ce nom résume la fin, si fascinante, si riche, du XIXe siècle. Car, dissimulé derrière le masque du petit fonctionnaire, Joris-Karl Huysmans a tout vu, tout vécu, tout raconté : le naturalisme, le décadentisme, le satanisme, le retour au catholicisme et, par-dessus tout, la passion dévorante et infinie de la littérature. Il fut l'un des plus grands auteurs de son temps, révolutionna le roman, forgea une langue nouvelle et exerça une influence majeure sur des écrivains aussi singuliers qu'Oscar Wilde, Paul Valéry et Michel Houellebecq. Mais la postérité s'avère parfois capricieuse. Huysmans reste méconnu. Qui sont vraiment l'homme et l'écrivain qui se cachent derrière les clichés faciles, véhiculés au gré des années ? La biographie de référence manquait. C'est cet oubli qu'Agnès Michaux répare avec Huysmans vivant. Elle conjugue dans ces pages la rigueur documentaire à un souffle romanesque qui s'inscrivent dans la lignée du travail de Reiner Stach sur Kafka. Son érudition, jamais étouffante, toujours stimulante, fait revivre non seulement un homme mais aussi toute une époque, ce moment charnière où Paris était la capitale des arts et de la pensée. Au fil des chapitres, Huysmans sort de la brume des siècles et de l'oubli. Sa silhouette se précise. A la fin de l'ouvrage, il se tient devant nous, debout, avec ses contradictions, ses engouements, ses petitesses et son génie. Vivant, en effet.

Par Agnès Michaux
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Agnès Michaux

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Huysmans vivant par Agnès Michaux

Commenter ce livre

 

Huysmans vivant

Agnès Michaux

Paru le 28/08/2025

992 pages

Le Cherche Midi

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749181066
9782749181066
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.