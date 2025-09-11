Sur la Côte d'Azur, un homme sans mémoire est retrouvé dérivant sur un dinghy. Qui est-il ? Pourquoi n'a-t-il aucun souvenir ? Tout ce qu'il croit savoir tient à un prénom : Alphonse. Recueilli par les autorités, Alphonse tente de reconstituer son passé, en vain. Engagée dans une course contre la montre pour lever le voile sur la disparition d'un avocat renommé, la commandante Sandy Monoly n'a pas de temps à perdre avec cet amnésique farfelu. Mais Alphonse n'est-il vraiment qu'un simple naufragé ? Pourquoi certains détails de l'enquête semblent résonner étrangement en lui ? Et que signifient ces rêves rétrospectifs qui lui dévoilent des éléments de l'affaire ? Marianne CHABADI habite sur la Côte d'Azur. Après avoir été ghostwriter, elle se consacre à son écriture personnelle variée, entre romans policiers, pièces de théâtre, albums jeunesse et poésies. Alphonse est son premier roman édité chez M+.