Philo

Vincent Cespedes

Dans cet ouvrage, Vincent Cespedes propose une méthode pour réussir son bac de philosophie qui a largement fait ses preuves. Eloignée des méthodes classiques, cette "méthode voyoute" est simple, audacieuse, innovante, anti-conformiste et terriblement efficace ! Ce guide pratique est ainsi conçu pour aider les étudiants à affronter l'épreuve du bac philo avec confiance, en leur offrant des outils concrets pour maîtriser les notions clés, développer leur pensée critique, et structurer leurs raisonnements de manière percutante.

Par Vincent Cespedes
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Vincent Cespedes

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Humanités et philosophie

Philo

Vincent Cespedes

Paru le 28/08/2025

Le Courrier du Livre

22,90 €

9782702930359
© Notice établie par ORB
