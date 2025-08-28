Inscription
Ma vie sans la sienne

Marion Ruffié

Un livre émouvant sur la fin de vie de son animal de compagnie pour lui prodiguer tous les soins dont il a besoin avec amour et bienveillance. " Ce livre est né d'un amour profond et d'un chagrin immense. " Comment accompagner un chat malade, soulager ses souffrances, être présent sans se perdre soi-même ? Comment faire face à l'absence et comprendre ce qu'elle nous révèle ? Poupou et Tit sont partis à quelques mois d'intervalle, une épreuve dont Marion Ruffié ne mesurait ni la douleur ni les enseignements. Depuis la maladie jusqu'à leur dernier souffle, elle a appris, à travers eux, ce que signifient vraiment accompagner, aimer jusqu'au bout, affronter l'impuissance et trouver la force d'être là, même quand tout s'effondre. Tels deux guides silencieux, ses compagnons de vie lui ont ouvert les yeux sur l'amour sous toutes ses formes et sur cette part de la vie que l'on redoute tant : la fin. Après avoir traversé le doute, l'espoir fragile, les adieux, puis ce vide immense, il lui a fallu réapprendre à vivre. Au fil des pages, elle partage ce chemin d'introspection, fait de douceur, de déchirements, mais aussi de lumière. D'autres témoignages viennent tisser un écho à cette expérience universelle, celle de la perte, et à tout ce qu'elle peut nous enseigner. Parce que la mort n'efface pas l'amour. Elle le transforme, elle le grave en nous et nous invite, malgré la peine, à grandir encore un peu...

Par Marion Ruffié
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Marion Ruffié

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Littérature française

Ma vie sans la sienne

Marion Ruffié

Paru le 28/08/2025

320 pages

Le Courrier du Livre

19,90 €

9782702930311
