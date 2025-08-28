Inscription
#Essais

La force du cercle de femmes

Tiffany Garrido

ActuaLitté
Un ouvrage pour créer des cercles de femmes, en prenant appui sur des témoignages inspirants qui permettront aux lectrices de s'engager dans cette voie de réconciliation et de guérison. Et si la réponse à nos besoins profonds d'écoute, de lien et de transformation se trouvait dans un cercle de femmes ? Dans ce livre, l'autrice raconte une expérience unique : celle de réunir six femmes en cercle. A travers ces rencontres, elles partagent leur vulnérabilité, explorent des sujets aussi intimes qu'universels, de la quête de sens à la lutte contre les injustices sociales. Authentiques et inspirants, leurs témoignages dévoilent les dynamiques d'un cercle de femmes : un espace de bienveillance, de sororité et de partage. Au fil des pages, vous découvrirez comment créer un cercle de femmes et à quel point les rituels et les pratiques peuvent être source de réconciliation, de guérison personnelle et d'émancipation collective. Dans un monde souvent marqué par l'isolement et la division, se réunir peut être un acte profondément transformateur.

Par Tiffany Garrido
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Tiffany Garrido

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Esotérisme

La force du cercle de femmes

Tiffany Garrido

Paru le 28/08/2025

192 pages

Le Courrier du Livre

16,90 €

ActuaLitté
9782702929872
© Notice établie par ORB
