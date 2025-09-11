Célébrer la nature sur le Chemin de Compostelle

Le pèlerinage de Compostelle est une aventure au coeur de la nature, parcourue chaque année par près de 500 000 pèlerins. Du Puy-en-Velay à Roncevaux, entre explications botaniques et anecdotes culturelles, une invitation à ouvrir les yeux sur la nature, célébrer sa beauté et, pourquoi pas, s'interroger sur son mystère, selon le degré de spiritualité que chacun voudra y mettre. Compostelle côté nature, une autre manière de découvrir le chemin Emprunter le Chemin de Compostelle, c'est autant s'émerveiller de la nature que de la beauté des édifices religieux et des villages traversés. Du Puy-en-Velay jusqu'à Roncevaux, l'auteur, passionné de botanique et d'oiseaux, nous invite à observer, nommer et admirer la flore et la faune que l'on pourra croiser sur la Voie du Puy, considérée comme la plus belle et la plus sauvage. De la Margeride au Pays basque, en passant par l'Aubrac, le Quercy, le Gers ou le Béarn, la Via Podiensis offre une diversité de paysages et de végétations inégalées... Une invitation à ouvrir les yeux sur la nature, à célébrer sa beauté et, pourquoi pas, à s'interroger sur son mystère, selon le degré de spiritualité que chacun voudra y mettre.