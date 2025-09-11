Inscription
Les racines du chaos

Samantha Shannon, Benjamin Kuntzer

ActuaLitté
Deux ans avant le Prieuré de l'Oranger ... Le royaume de Yscalin est l'un des plus fidèles à la religion du Saint. Son roi, qui règne d'une main de fer, n'a aucun amour pour sa fille, la Donmata Marosa, qui lui rappelle trop son épouse adultère. Depuis ses seize ans, il l'empêche de sortir du palais et de voir le monde. Marosa n'a qu'un désir : fuir le Palais du Salut. Cela ne sera possible qu'une fois qu'elle sera mariée au prince Aubrecht, et libérée du joug du roi. Ce plan est sur le point de se réaliser quand la montagne près de la cité entre en éruption, et recrache des milliers de créatures draconiques. Parmi elles se trouve Feúdel, l'aile droite du Sans-Nom, le wyrm dont tous craignent le retour. Quand le roi se soumet et convertit son royaume à un nouveau culte, tout espoir est perdu. La Donmata doit oublier ses rêves pour se concentrer sur une chose : survivre, et sauver son peuple des flammes.

Chez De Saxus

Auteur

Editeur

De Saxus

Genre

Fantasy

Paru le 11/09/2025

304 pages

De Saxus

24,90 €

9782378767587
