Mes Premiers Bébé touche-à-tout Animaux sauvages

La collection " Bébé touche-à-tout " se décline désormais en livres d'activités avec des gommettes brillantes ! La gamme Bébé touche-à-tout s'agrandit avec ces livres d'activités. Sur chaque page, les petits curieux pourront s'amuser à décorer l'univers des animaux sauvages avec des grandes gommettes colorées et brillantes ! Reconnaître les animaux en photos, développer l'attention, la concentration et la motricité... Voilà autant d'activités pour occuper les enfants tout en les amusant !