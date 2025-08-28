Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

Mes Premiers Bébé touche-à-tout Animaux sauvages

Hemma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La collection " Bébé touche-à-tout " se décline désormais en livres d'activités avec des gommettes brillantes ! La gamme Bébé touche-à-tout s'agrandit avec ces livres d'activités. Sur chaque page, les petits curieux pourront s'amuser à décorer l'univers des animaux sauvages avec des grandes gommettes colorées et brillantes ! Reconnaître les animaux en photos, développer l'attention, la concentration et la motricité... Voilà autant d'activités pour occuper les enfants tout en les amusant !

Par Hemma
Chez Hemma

|

Auteur

Hemma

Editeur

Hemma

Genre

Livres à toucher

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes Premiers Bébé touche-à-tout Animaux sauvages par Hemma

Commenter ce livre

 

Mes Premiers Bébé touche-à-tout Animaux sauvages

Hemma

Paru le 28/08/2025

24 pages

Hemma

5,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782508061608
9782508061608
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.