#Album jeunesse

Le piège en bonbons de la sorcière Piquebouillon

Shakti Staal, Marylia Greusard

ActuaLitté
Un album débordant d'humour sur Piquebouillon, une sorcière qui n'effraie plus personne... La nuit d'Halloween, la sorcière Piquebouillon essaie tant bien que mal d'effrayer les enfants... en vain ! Elle doit se rendre à l'évidence : elle ne fait même plus frémir. Alors, cette année, elle transforme sa chaumière en un piège gourmand et sucré pour semer la terreur. Et voilà que deux enfants s'approchent : Hansel et Gretel, des proies parfaites... Enfin, c'est ce qu'elle croit.

Par Shakti Staal, Marylia Greusard
Chez Circonflexe

Auteur

Shakti Staal, Marylia Greusard

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Le piège en bonbons de la sorcière Piquebouillon

Shakti Staal, Marylia Greusard

Paru le 25/09/2025

32 pages

Circonflexe

12,95 €

ActuaLitté
9782378625337
