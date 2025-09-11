Le piège en bonbons de la sorcière Piquebouillon

Un album débordant d'humour sur Piquebouillon, une sorcière qui n'effraie plus personne... La nuit d'Halloween, la sorcière Piquebouillon essaie tant bien que mal d'effrayer les enfants... en vain ! Elle doit se rendre à l'évidence : elle ne fait même plus frémir. Alors, cette année, elle transforme sa chaumière en un piège gourmand et sucré pour semer la terreur. Et voilà que deux enfants s'approchent : Hansel et Gretel, des proies parfaites... Enfin, c'est ce qu'elle croit.