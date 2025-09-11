Parcourir World of Warcraft

Inscription
Jules Bliaut, Jules Delétoile

Novembre 2004. Le studio américain Blizzard sort World of Warcraft, un MMORPG d'un nouveau genre s'inspirant de ses aînés, EverQuest en tête, tout en ajoutant ses propres mécaniques. Ce jeu devient rapidement un véritable phénomène, des millions de joueurs à travers le monde venant prendre part à la fête. Vingt ans plus tard, il s'agit encore du MMORPG le plus populaire. Dans cet ouvrage, l'auteur Jules Delétoile analyse avec passion ce monument du jeu vidéo. Il s'intéresse aussi bien à la philosophie de gameplay du titre qu'à la manière dont les joueurs se le sont approprié au fil des années. A travers des chapitres thématiques concernant le lore, l'exploration d'Azeroth ou encore les modes compétitifs, il parcourt le monde de World of Warcraft et cherche à comprendre comment ce dernier a évolué au cours de son existence.

Par Jules Bliaut, Jules Delétoile
Chez Third Editions

Auteur

Jules Bliaut, Jules Delétoile

Editeur

Third Editions

Genre

Jeux

Paru le 11/09/2025

247 pages

Third Editions

24,90 €

9782377845415
