Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Erreurs et mensonges historiques

Charles Barthélemy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En ce temps de réhabilitation historique, il y a une place à prendre au soleil et à se faire assez large, assez utile , nous avons tenté de nous la faire, et nous jetons, aujourd'hui dans ce petit volume les modestes fondations de notre édifice d'apologétique. La meilleure démonstration sera toujours le fait vrai, simple, présenté en pleine lumière aux hommes qui cherchent de bonne foi la vérité, cette vérité contre laquelle, depuis plus de trois siècles, il y a toute une vaste conspiration de mensonge organisée ! ... Ce n'est pas au hasard que nous avons commencé cette série de recherches et d'exhumations par les études que l'on va lire : nous ayons cru devoir nous attaquer d'abord aux erreurs et aux mensonges historiques les plus malheureusement populaires dans toutes les classes de lecteurs, et qui de tous temps ont eu le triste pouvoir de passionner , car le poète l'a dit, et il n'eut jamais plus raison.

Par Charles Barthélemy
Chez Editions Voxgallia

|

Auteur

Charles Barthélemy

Editeur

Editions Voxgallia

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Erreurs et mensonges historiques par Charles Barthélemy

Commenter ce livre

 

Erreurs et mensonges historiques

Charles Barthélemy

Paru le 28/08/2025

302 pages

Editions Voxgallia

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492953088
9782492953088
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.