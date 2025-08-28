Erreurs et mensonges historiques

En ce temps de réhabilitation historique, il y a une place à prendre au soleil et à se faire assez large, assez utile , nous avons tenté de nous la faire, et nous jetons, aujourd'hui dans ce petit volume les modestes fondations de notre édifice d'apologétique. La meilleure démonstration sera toujours le fait vrai, simple, présenté en pleine lumière aux hommes qui cherchent de bonne foi la vérité, cette vérité contre laquelle, depuis plus de trois siècles, il y a toute une vaste conspiration de mensonge organisée ! ... Ce n'est pas au hasard que nous avons commencé cette série de recherches et d'exhumations par les études que l'on va lire : nous ayons cru devoir nous attaquer d'abord aux erreurs et aux mensonges historiques les plus malheureusement populaires dans toutes les classes de lecteurs, et qui de tous temps ont eu le triste pouvoir de passionner , car le poète l'a dit, et il n'eut jamais plus raison.