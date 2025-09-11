Inscription
Même les poissons volent

François Suchel

ActuaLitté
Le pilote de ligne François Suchel enquête sur les coulisses du fret aérien. Saviez-vous qu'un avion décolle à chacun de vos battements de coeur ? Que la mangue-avion n'a pas le même goût que la mangue-bateau ? Qu'à côté de vos valises, voyagent des poussins d'un jour, du saumon, des cadavres ? Pilote de ligne depuis plus de trente ans, François Suchel est envoyé en Chine pour acheminer en France une cargaison de masques et livrer au Brésil des pesticides. Transporter à la fois l'antidote et le poison l'incite à mener une enquête qui durera quatre ans, pour mieux retracer la trajectoire de certaines marchandises et mieux en comprendre l'histoire. François Suchel s'interroge sur sa place dans ce manège, et nous invite à nous questionner sur la nôtre. Il nous ouvre les portes du cockpit, des soutes, et nous emporte dans le ballet vertigineux interprété nuit et jour au-dessus de nos têtes. " Une incroyable enquête. " Le Figaro " Sous la plume avertie de François Suchel, le lecteur tremble, s'instruit, s'émerveille et s'émeut. " L'Express

Par François Suchel
Chez Editions Paulsen

|

Auteur

François Suchel

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Récits de voyage

Même les poissons volent

François Suchel

Paru le 11/09/2025

192 pages

Editions Paulsen

19,90 €

9782375024782
