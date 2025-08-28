Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

L’humilité radieuse

Maurice Zundel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maurice Zundel (1897-1975) prêtre catholique suisse, est théologien, poète et mystique. Sa parole brûlante et singulière a profondément marqué ses lecteurs et ses auditeurs par sa profondeur spirituelle et la délicatesse de sa tournure. Esprit libre, habité par une soif d'absolu et une foi incarnée, il n'a cessé de proclamer que Dieu ne s'impose jamais, mais se révèle dans la pauvreté, le silence, l'émerveillement, et la beauté intérieure. Chez lui, tout est question de présence : Dieu comme hôte discret au plus intime de l'homme, l'être humain comme temple à habiter, la vie comme acte de dépossession aimante. Zundel ne propose ni morale ni système : il appelle à une transfiguration. Son langage, vibrant et poétique, nous fait pressentir un Dieu qui ne veut pas être cru, mais vécu.

Par Maurice Zundel
Chez Monte-Cristo

|

Auteur

Maurice Zundel

Editeur

Monte-Cristo

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L’humilité radieuse par Maurice Zundel

Commenter ce livre

 

L’humilité radieuse

Maurice Zundel

Paru le 28/08/2025

64 pages

Monte-Cristo

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488397049
9782488397049
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.