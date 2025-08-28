L’humilité radieuse

Maurice Zundel (1897-1975) prêtre catholique suisse, est théologien, poète et mystique. Sa parole brûlante et singulière a profondément marqué ses lecteurs et ses auditeurs par sa profondeur spirituelle et la délicatesse de sa tournure. Esprit libre, habité par une soif d'absolu et une foi incarnée, il n'a cessé de proclamer que Dieu ne s'impose jamais, mais se révèle dans la pauvreté, le silence, l'émerveillement, et la beauté intérieure. Chez lui, tout est question de présence : Dieu comme hôte discret au plus intime de l'homme, l'être humain comme temple à habiter, la vie comme acte de dépossession aimante. Zundel ne propose ni morale ni système : il appelle à une transfiguration. Son langage, vibrant et poétique, nous fait pressentir un Dieu qui ne veut pas être cru, mais vécu.