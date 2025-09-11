Paris L'invention des passages couverts

L'invention des passages couverts The Invention of the Parisian Arcades Les premiers passages couverts sont nés à Paris à la toute fin du XVIIIe siècle et y ont prospéré le temps de quelques décennies. Raccourcis pratiques entre deux rues animées, ces couloirs vitrés bordés de boutiques séduisantes offraient au flâneur le privilège de déambuler dans des décors luxueux à l'abri des intempéries. La grande refonte haussmannienne de la capitale a toutefois mis à mal ces hauts lieux du commerce et de la sociabilité urbaine. Nombre de ces galeries ont disparu, mais il en reste cependant suffisamment pour que le promeneur d'aujourd'hui éprouve l'ineffable bonheur de s'y extraire tout à la fois de la ville et du temps. The first arcades appeared in Paris at the very end of the 18th century and thrived for a few decades. Convenient shortcuts between two busy streets, these glass corridors lined with tempting stores offered strollers the privilege of wandering through luxurious settings all while being sheltered from the elements. However, Haussmann's great renovation of Paris put an end to these meccas of commerce and urban sociability. Many of the arcades disappeared completely, but enough remain for today's stroller to experience the ineffable pleasure of escaping both the city and the passage of time. Edition bilingue FR-GB