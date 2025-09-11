Behind the Ice

Gina a tout pour elle : un physique de rêve, une famille aimante et un travail de mannequin qui la passionne. Mais quand elle réalise que sa carrière s'essouffle, elle commence à douter... Son agent lui propose alors une "solution miracle" : raviver l'intérêt du grand public en se montrant au bras d'un athlète jeune et célèbre. Et il a LE parfait candidat en tête : Thomas Gatineau, hockeyeur professionnel, qui aurait lui aussi bien besoin de redorer son image. Ils ont tous les deux intérêts à jouer les faux petits amis, mais faire semblant devant une horde de paparazzi n'est pas toujours facile, surtout quand les sentiments s'en mêlent ! Et si entre la séduisante effrontée et le hockeyeur que rien n'arrête, le jeu ne faisait que commencer ?