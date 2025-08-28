Inscription
#Essais

La mobilité en mutation

Gilles Roucolle

ActuaLitté
Panorama de l'évolution du paysage commercial de la mobilité, cet ouvrage va aider les dirigeants et les consultants du secteur du transport à donner un sens aux tendances, défis et opportunités les plus importants du moment. S'appuyant sur des entretiens exclusifs avec trente des plus importants dirigeants, experts et financiers du secteur, tous modes de transport confondus et venus du monde entier, le livre approfondit les leçons pratiques tirées du point de vue de la demande, de la réglementation, de la stratégie, de la technologie et du leadership et explore la manière dont la mobilité pourrait évoluer dans le futur. Il examine des questions urgentes telles que la fragmentation de la demande en matière de mobilité, les perturbations technologiques impactant le secteur et la mesure dans laquelle il est possible de décarboner les transports.

Par Gilles Roucolle
Chez Eyrolles

|

Auteur

Gilles Roucolle

Editeur

Eyrolles

Genre

Sociologie urbaine

La mobilité en mutation

Gilles Roucolle

Paru le 28/08/2025

Eyrolles

27,00 €

ActuaLitté
9782416021442
© Notice établie par ORB
