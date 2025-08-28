Inscription
Pratiquer la gravure, la lithographie

Olivier Dekeyser

La litho, un art à multiples facettes La lithographie est une technique basée sur la répulsion entre l'eau et la graisse. On ne grave pas la pierre mais on dessine dessus. Découvrez la lithographie traditionnelle, la chromolithographie (litho en couleurs), la zincographie (le zinc remplace la pierre), l'alugraphie et la photolithographie mais aussi la lithographie sur bois, sur polyester et le monotype lithographique. La seconde partie est consacrée à la fameuse Kitchen-litho, travail qui se fait sur un papier aluminium avec du coca comme acidulant. La méthode étant assez simple on développe ce qui fait son attrait : le dessin au trait, au pinceau, au pastel gras ou crayon lithographique, en une ou plusieurs couleurs. Des graveurs du monde entier collaborent à cet ouvrage.

Par Olivier Dekeyser
Chez Eyrolles

Auteur

Olivier Dekeyser

Editeur

Eyrolles

Genre

Techniques artistiques

Pratiquer la gravure, la lithographie

Olivier Dekeyser

Paru le 28/08/2025

128 pages

Eyrolles

20,00 €

9782416018626
