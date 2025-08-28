Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Réveille ta médiumnité en 4 semaines

Lou Scordia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si tu libérais ton pouvoir de médium ? Ce livre est une invitation à explorer ton monde intérieur, à réveiller cette sensibilité profonde que tu ressens sans toujours pouvoir l'expliquer. Tu y découvriras qu'être médium n'est pas un don réservé à quelques élus, mais une capacité que chacun peut développer à partir de sa propre écoute et de ses ressentis intimes. A travers un programme de 4 semaines, tu apprendras à booster ton intuition, à accueillir pleinement tes émotions, à te connecter aux énergies qui t'entourent et à décoder les signes de l'invisible. Des exercices simples, des défis et des témoignages t'aideront à aiguiser tes facultés extrasensorielles et à exercer ta médiumnité. Ce guide t'ouvrira les portes du monde subtil et te conduira au plus près de toi-même. Pas à pas, tu pourras révéler ta lumière intérieure et avancer en toute conscience sur ton chemin spirituel.

Par Lou Scordia
Chez Good mood dealer by Exergue

|

Auteur

Lou Scordia

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Réveille ta médiumnité en 4 semaines par Lou Scordia

Commenter ce livre

 

Réveille ta médiumnité en 4 semaines

Lou Scordia

Paru le 28/08/2025

176 pages

Good mood dealer by Exergue

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385781316
9782385781316
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.