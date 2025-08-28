Inscription
Dévorer les ténèbres

Nikki St. Crowe, Loïc Le Jalu

"Je tiens tant à eux que j'en ai mal à en crever". Le Crocodile a dévoré une puissante sorcière et celle-ci a pris le contrôle de son corps, le forçant a tout engloutir sur son passage. Les deux seules personnes autrefois capables de le tempérer, Wendy Darling et le capitaine Crochet, ne sont plus en mesure de l'arrêter. L'artéfact qui pourrait libérer Roc se trouve au sein de sa terre d'origine, le Pays des ténèbres, là où tous ses secrets sont dissimulés et où son passé le hante. Pourtant, le Dévoreur d'hommes n'a d'autre choix que de s'y confronter s'il souhaite protéger ceux qu'il aime de sa folie meurtrière. Traduit de l'anglais par Loïc Le Jalu RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Nikki St. Crowe, Loïc Le Jalu
Chez Roncière

|

Auteur

Nikki St. Crowe, Loïc Le Jalu

Editeur

Roncière

Genre

Terreur

Dévorer les ténèbres

Nikki St. Crowe trad. Loïc Le Jalu

Paru le 28/08/2025

224 pages

Roncière

17,90 €

9782385662080
