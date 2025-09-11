Les énigmes d'H. P. Lovecraft

Cet incroyable livre comprend plus de 180 énigmes inspirés de l'horreur cosmique ingénieuse du génie littéraire H. P. Lovecraft. En utilisant la logique, la déduction et l'intuition, vous pourrez peut-être survivre aux entités monstrueuses qui se cachent à l'intérieur. Echappez au labyrinthe circulaire complexe créé par Le Dieu sans visage Nyarlathotep, déchiffrez l'énigme cachée dans votre cauchemar le plus cryptique, trouvez les nombres perdus dans l'abîme multidimensionnel et résolvez d'autres énigmes cosmiques. Illustré à partir de l'imagerie lovecraftienne, ce livre-jeu est parfait pour les fans d'horreur et d'énigmes.