Les énigmes d'H. P. Lovecraft

Gareth Moore

Cet incroyable livre comprend plus de 180 énigmes inspirés de l'horreur cosmique ingénieuse du génie littéraire H. P. Lovecraft. En utilisant la logique, la déduction et l'intuition, vous pourrez peut-être survivre aux entités monstrueuses qui se cachent à l'intérieur. Echappez au labyrinthe circulaire complexe créé par Le Dieu sans visage Nyarlathotep, déchiffrez l'énigme cachée dans votre cauchemar le plus cryptique, trouvez les nombres perdus dans l'abîme multidimensionnel et résolvez d'autres énigmes cosmiques. Illustré à partir de l'imagerie lovecraftienne, ce livre-jeu est parfait pour les fans d'horreur et d'énigmes.

Par Gareth Moore
Chez Gremese International

Auteur

Gareth Moore

Editeur

Gremese International

Genre

Jeux

Les énigmes d'H. P. Lovecraft

Gareth Moore

Paru le 16/10/2025

Gremese International

14,90 €

9782366774214
