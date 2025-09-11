Découvrez " La promenade ", un livre de premières lectures de la série " Petit détective " pour les lecteurs débutants de 6 ans et plus ! Des histoires faciles à lire et amusantes pour débuter dans la lecture avec plaisir ! Conçu par une enseignante, le livre de premières lectures " La promenade " a été pensé pour les parents souhaitant proposer à leurs enfants qui débutent en lecture des livres de qualité, dont les histoires sont adaptées à leur niveau et à leurs centres d'intérêt. La promenade - Niveau 1 Dans ce livre, Eliot et Lulu montent à bord d'un train pour une belle balade. Cherche avec eux les détails dans les paysages de montagne. Pour retourner à la gare de départ, lis cette histoire dans l'autre sens ! Le livre pour lecteur débutant " La promenade " comporte des textes courts (100 à 150 mots), simples à lire pour un enfant qui devient lecteur. Au fil de la lecture des pages de ce livre, le lecteur en herbe découvre des défis de qui lui permettent de comprendre pleinement le sens des textes qu'il lit ! Et pour apprendre tout en s'amusant, des jeux sont présents à la fin du livre : labyrinthe, rébus, mots croisés... " La promenade " est un livre idéal pour transmettre le plaisir de la lecture à son enfant et lui permettre de commencer à lire des livres seul à la maison . Quels sont les atouts des livres de premières lectures " Petit détective " ? Des histoires bien pensées , sous forme d'enquêtes, drôles et pleines d'aventures Des textes courts et simples à lire , qui contribuent au plaisir de lire de l'enfant Une démarche qui vise véritablement la compréhension du sens des textes Des illustrations douce s proches de l'univers des enfants Des personnages attachants , dont Lulu (une chatte) et Eliot (un lapin), non stéréotypés Une collection qui accompagne l'enfant ( plusieurs histoires et niveaux de difficulté ) Un contenu de qualité, conçu par une enseignante Comment choisir un livre de premières lectures " Petit détective " pour son enfant ? Les livres de cette collection sont généralement destinés aux enfants de 6 ans et plus . Dans les livres de premières lectures de niveau 1 , les textes sont relativement courts (de 60 à 200 mots) et ne comportent aucun son complexe. Dans les livres de premières lectures de niveau 2 , les enfants lisent des textes plus longs (200 à 300 mots). Un digramme (ou/ch/qu) et des mots outils (les, des, est) sont introduits. Choisissez simplement le niveau qui vous semble le mieux convenir aux compétences actuelles de votre enfant en lecture et optez pour les histoires qui pourraient lui plaire ! Retrouvez juste ici une présentation complète de la collection Petit Détective .