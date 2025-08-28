Elle prouvera sa valeur au monde, envers et contre tous. Fille de roi, Atalante est abandonnée à la naissance car elle n'est pas l'homme que son père espérait pour lui succéder. Au plus profond de la forêt où elle a été laissée pour morte, elle est recueillie et élevée par une ourse au sein de sa portée. Grandissant sous l'oeil protecteur de la déesse Artémis, l'orpheline devient une chasseresse redoutable. Témoin de son courage et de sa force inégalés, Artémis lui confie une mission qui la confrontera au monde l'ayant rejetée. Atalante devra rejoindre Jason et ses Argonautes, en quête de la mythique Toison d'or. Jurant qu'elle prouvera sa valeur aux côtés des plus grands héros de son temps, la chasseresse embarque dans une aventure qui changera sa destinée à jamais. Mais elle découvrira vite que les hommes n'apprécient guère qu'une femme prétende être leur égale... Traduit de l'anglais par Laurent Queyssi. " Jennifer Saint entraîne avec talent le lecteur dans les aventures d'Atalante, la chasseresse légendaire, protégée d'Artémis. Elle ressuscite la Grèce antique grâce à une écriture luxuriante. Une histoire pleine d'aventure, un amour impossible, un conte ancien aux reflets d'or. ' Luna McNamara, autrice de Psyché & Eros "Une réécriture à couper le souffle, débordant de rebondissements. Atalante dépeint une héroïne qui se dresse fièrement face aux dieux et aux héros les plus légendaires. ' Sue Lynn Tan, autrice de La Fille de la Déesse de la Lune