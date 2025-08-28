Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Bréviaire du métro

Juliette Ploquin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On dit que Jésus aimait tout le monde. C'était facile pour lui : il n'a jamais pris le RER B aux heures de pointe... A tous ceux qui prennent le métro, le bus, le tram, le train, les vrais hein, ceux qui sentent mauvais, qui sont pleins à craquer, où la lutte pour un coin de siège peut dégénérer à tout moment, où " l'enfer c'est les autres "... Bienvenue dans le Bréviaire du métro ! Ce petit guide va vous aider à faire de votre temps de transports... une liturgie : car, comme à la messe, vous y faites toujours les mêmes gestes, dans le même ordre, à la même heure. Et si vous les habitiez autrement ? Voici 50 chapitres pour vous y aider : l'art de l'attente, le bestiaire du métro, le devoir de s'assoir, les psaumes du métro, le bingo du bus, les transports en commun de la Bible, les stations du chemin de... Avec un humour salvateur, l'autrice vous propose de ne plus subir votre trajet mais d'en faire un lieu de prière, de rencontre avec les autres et avec Dieu... un p'tit coin de paradis, quoi !

Par Juliette Ploquin
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Juliette Ploquin

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bréviaire du métro par Juliette Ploquin

Commenter ce livre

 

Bréviaire du métro

Juliette Ploquin

Paru le 28/08/2025

140 pages

Editions Emmanuel

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384332847
9782384332847
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.