On dit que Jésus aimait tout le monde. C'était facile pour lui : il n'a jamais pris le RER B aux heures de pointe... A tous ceux qui prennent le métro, le bus, le tram, le train, les vrais hein, ceux qui sentent mauvais, qui sont pleins à craquer, où la lutte pour un coin de siège peut dégénérer à tout moment, où " l'enfer c'est les autres "... Bienvenue dans le Bréviaire du métro ! Ce petit guide va vous aider à faire de votre temps de transports... une liturgie : car, comme à la messe, vous y faites toujours les mêmes gestes, dans le même ordre, à la même heure. Et si vous les habitiez autrement ? Voici 50 chapitres pour vous y aider : l'art de l'attente, le bestiaire du métro, le devoir de s'assoir, les psaumes du métro, le bingo du bus, les transports en commun de la Bible, les stations du chemin de... Avec un humour salvateur, l'autrice vous propose de ne plus subir votre trajet mais d'en faire un lieu de prière, de rencontre avec les autres et avec Dieu... un p'tit coin de paradis, quoi !