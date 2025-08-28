Dieu, la foi et moi ? Tome 2, Jésus et les saints 5e

Ce livre forme et accompagne l'animateur en lui fournissant pour chaque rencontre : des objectifs clairs ; un enseignement riche et interactif, adapté aux collégiens ; de nombreux conseils et outils pédagogiques (rappels, temps d'intériorité, défis, lien vers des vidéos...) ; toutes les réponses aux activités ; des idées pour adapter le parcours selon le public, la fréquence des rencontres... ; une présentation à projeter (disponible sur Internet) accompagne chaque rencontre du livre et la complète par des ressources supplémentaires !