#Essais

Dieu, la foi et moi ? Tome 2, Jésus et les saints 5e

Editions de l'Emmanuel

Ce livre forme et accompagne l'animateur en lui fournissant pour chaque rencontre : des objectifs clairs ; un enseignement riche et interactif, adapté aux collégiens ; de nombreux conseils et outils pédagogiques (rappels, temps d'intériorité, défis, lien vers des vidéos...) ; toutes les réponses aux activités ; des idées pour adapter le parcours selon le public, la fréquence des rencontres... ; une présentation à projeter (disponible sur Internet) accompagne chaque rencontre du livre et la complète par des ressources supplémentaires !

Par Editions de l'Emmanuel
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Editions de l'Emmanuel

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Catéchèse

Dieu, la foi et moi ? Tome 2, Jésus et les saints 5e

Editions de l'Emmanuel

Paru le 28/08/2025

208 pages

Editions Emmanuel

21,90 €

ActuaLitté
9782384332830
