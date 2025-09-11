Inscription
#Essais

Le remords, ressort du récit romantique

Pierre Girardey

ActuaLitté
Une réflexion originale sur les liens entre la Révolution française et le Romantisme. L'ouvrage se fonde sur le postulat selon lequel le romantisme français exprime la mauvaise conscience d'une société née de la violence révolutionnaire. Cette culpabilité larvée est rendue manifeste dans le récit romantique par la multiplication des personnages pris de remords : bourreaux repentants, conventionnels contrits, criminels convertis, prostituées honteuses, romantiques mélancoliques, médecins désolés ou bourgeois poussés au désespoir. Le corpus choisi tente de donner une vision synthétique du rapport à la faute et de montrer comment la gestion des remords individuels interagit avec la culpabilité collective d'un nouveau régime conscient de sa naissance criminelle. Il permet d'établir des liens étonnants entre la question du remords au XIXe siècle et l'émergence de nouveaux genres littéraires - la nouvelle fantastique, le récit-confession, le roman social et le roman populaire.

Par Pierre Girardey
Chez Editions Universitaires de Dijon

|

Auteur

Pierre Girardey

Editeur

Editions Universitaires de Dijon

Genre

Littérature comparée

Le remords, ressort du récit romantique

Pierre Girardey

Paru le 11/09/2025

260 pages

Editions Universitaires de Dijon

22,00 €

ActuaLitté
9782364415836
