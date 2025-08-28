Bullshit Bienveillance

LES CHARLATANS DU BIEN-ETRE A L'ASSAUT DE NOS ENFANTS L'école n'a plus pour objectif principal d'apprendre à lire, écrire et compter. Non, priorité est aujourd'hui donnée au " bien-être de l'élève ". En classe, c'est désormais la " bienveillance " qu'on enseigne, avec pour conséquence le règne des émotions, des pulsions et du narcissisme. Oui, la situation est alarmante : - effondrement du niveau, - liquidation de la culture générale, - entrisme idéologique, - explosion des violences... Et alors ? Il ne faudrait surtout pas traumatiser nos chères têtes blondes, ou ce qu'il en reste. Sur les décombres fumants de l'éducation soixante-huitarde s'impose une nouvelle vision de l'élève et de la pédagogie, empêchant l'école de revenir à sa raison d'être. Quand le prof joue au psy, plus personne ne joue au prof. Il est temps de mettre fin à ce "? psychosystème ? " contre-productif et délétère pour nos enfants : cette OPA de la psychologie positive sur nos écoles, triomphe de la subjectivité, de l'égalitarisme gnangnan et de la médiocrité vertueuse, au nom de la "? science " doit cesser avant qu'il ne soit trop tard.