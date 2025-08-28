Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

J'ai peur du noir

Christine Pym, Fiona Barker

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire tendre et amusante sur les phobies de chacun et le réconfort que l'on trouve auprès de ses amis. "Panache et Pompon sont les meilleurs amis du monde et font tout ensemble. Lorsqu'un soir, après une journée bien remplie, Panache ose avouer qu'il a peur du noir, Pompon l'accompagne jusqu'à chez lui et l'aide à affronter les ombres et les bruits de la nuit. Lui, ce sont plutôt les araignées croisées sur le chemin qui l'effraient... Nos deux amis arriveront-ils à surmonter leurs peurs respectives ? Ils ne sont pas d'accord sur tout mais il y a bien une chose sur laquelle ils s'accordent : c'est d'être attentifs aux amis et de s'aider mutuellement ! "

Par Christine Pym, Fiona Barker
Chez Kimane

|

Auteur

Christine Pym, Fiona Barker

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur J'ai peur du noir par Christine Pym, Fiona Barker

Commenter ce livre

 

J'ai peur du noir

Christine Pym, Fiona Barker

Paru le 28/08/2025

32 pages

Kimane

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383223764
9782383223764
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.