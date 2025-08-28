J'ai peur du noir

Une histoire tendre et amusante sur les phobies de chacun et le réconfort que l'on trouve auprès de ses amis. "Panache et Pompon sont les meilleurs amis du monde et font tout ensemble. Lorsqu'un soir, après une journée bien remplie, Panache ose avouer qu'il a peur du noir, Pompon l'accompagne jusqu'à chez lui et l'aide à affronter les ombres et les bruits de la nuit. Lui, ce sont plutôt les araignées croisées sur le chemin qui l'effraient... Nos deux amis arriveront-ils à surmonter leurs peurs respectives ? Ils ne sont pas d'accord sur tout mais il y a bien une chose sur laquelle ils s'accordent : c'est d'être attentifs aux amis et de s'aider mutuellement ! "