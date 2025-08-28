Au rythme de mon ruban Tome 2

Sous la plume dynamique de Yumi Kurokawa, suivez le parcours inspirant d'un jeune garçon qui décide de pratiquer le sport qu'il aime, et ce quitte à défier les normes de la société. Malgré les réticences de son père, Rintarô poursuit les cours de gymnastique rythmique et progresse à toute vitesse. Mais alors que son club s'apprête à participer à sa première compétition officielle, le garçon en est exclu par les organisateurs à cause de son genre. Rintarô parviendra-t-il à se faire une place dans ce milieu exclusivement féminin et à réaliser son rêve ?