#Manga

Au rythme de mon ruban Tome 2

Aline Kukor-Pitas, Yumi Kurokawa

ActuaLitté
Sous la plume dynamique de Yumi Kurokawa, suivez le parcours inspirant d'un jeune garçon qui décide de pratiquer le sport qu'il aime, et ce quitte à défier les normes de la société. Malgré les réticences de son père, Rintarô poursuit les cours de gymnastique rythmique et progresse à toute vitesse. Mais alors que son club s'apprête à participer à sa première compétition officielle, le garçon en est exclu par les organisateurs à cause de son genre. Rintarô parviendra-t-il à se faire une place dans ce milieu exclusivement féminin et à réaliser son rêve ?

Par Aline Kukor-Pitas, Yumi Kurokawa
Chez Akata

|

Auteur

Aline Kukor-Pitas, Yumi Kurokawa

Editeur

Akata

Genre

Shonen/garçon

Au rythme de mon ruban Tome 2

Yumi Kurokawa trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 28/08/2025

270 pages

Akata

8,95 €

ActuaLitté
9782382126592
