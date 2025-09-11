Accompagner la perte d'autonomie

- Un ouvrage complet. Tous les aspects de la dépendance y sont envisagés : de la simple protection juridique de la personne en perte d'autonomie à l'organisation de sa vie à domicile ou en établissement. - Un ouvrage pratique qui détaille la palette des aides et services dont peut bénéficier la personne dépendante. - Une information claire pour accompagner le lecteur dans toutes les démarches concernant la prise en charge d'une personne dépendante. - Tous les outils pour soutenir les aidants et faciliter leur situation - Un ouvrage à jour des dernières évolutions législatives : remboursement des fauteuils roulants à 100 %, mise en oeuvre de l'accueil des animaux de compagnie en Ehpad, augmentation du seuil de personnes dépendantes pouvant être admises en Ehpad et en résidence autonomie...