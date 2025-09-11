Inscription
Accompagner la perte d'autonomie

Rosine Maiolo

- Un ouvrage complet. Tous les aspects de la dépendance y sont envisagés : de la simple protection juridique de la personne en perte d'autonomie à l'organisation de sa vie à domicile ou en établissement. - Un ouvrage pratique qui détaille la palette des aides et services dont peut bénéficier la personne dépendante. - Une information claire pour accompagner le lecteur dans toutes les démarches concernant la prise en charge d'une personne dépendante. - Tous les outils pour soutenir les aidants et faciliter leur situation - Un ouvrage à jour des dernières évolutions législatives : remboursement des fauteuils roulants à 100 %, mise en oeuvre de l'accueil des animaux de compagnie en Ehpad, augmentation du seuil de personnes dépendantes pouvant être admises en Ehpad et en résidence autonomie...

Par Rosine Maiolo
Chez Le Particulier Editions

|

Auteur

Rosine Maiolo

Editeur

Le Particulier Editions

Genre

Aide sociale

Accompagner la perte d'autonomie

Rosine Maiolo

Paru le 11/09/2025

209 pages

Le Particulier Editions

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782357313736
© Notice établie par ORB
