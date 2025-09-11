Inscription
#Beaux livres

Dami

Erwan Desplanques, Smith

ActuaLitté
DAMI est un voyage intime, poétique et sensoriel signé SMITH, artiste plasticien et chercheur, dont l'oeuvre explore les liens entre visible et invisible, humain et non-humain, matière et esprit. Réalisé dans le cadre de la résidence photographique INSTANTS au Château Palmer, ce nouveau projet puise à la fois dans l'histoire familiale de l'artiste et dans une enquête plus vaste sur nos racines, nos croyances et notre rapport au vivant. Par un concours de coïncidences presque magiques, SMITH découvre que ses grands-parents maternels se sont rencontrés précisément là où il est invité en résidence. Ces révélations deviennent les déclencheurs d'une recherche à la fois psycho-géographique et visionnaire, nourrie par l'écoute du territoire, la transe, le rêve et les visions inspirées par les plantes-maîtresses. Mêlant photographie, sculpture, thermogrammes et écritures sensibles, DAMI est une traversée de la mémoire et des éléments : de la vigne au compost, du bois brûlé aux corps en métamorphose, l'ouvrage célèbre l'unité fragile du vivant. Entre enquête, hommage et expérience sensorielle, DAMI s'impose comme une oeuvre singulière, traversée par l'intuition, les fantômes, les racines ? et par une foi discrète en ce que le monde a encore à nous révéler.

Par Erwan Desplanques, Smith
Chez Filigranes Editions

|

Auteur

Erwan Desplanques, Smith

Editeur

Filigranes Editions

Genre

Photographes

Dami

Erwan Desplanques, Smith

Paru le 11/09/2025

192 pages

Filigranes Editions

45,00 €

ActuaLitté
9782350466552
© Notice établie par ORB
