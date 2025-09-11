Le livre Françoise est un hommage à Françoise Nunez, photographe et compagne de Bernard Plossu. A travers 75 photographies, il retrace une vie dédiée à l'image, aux voyages et aux rencontres. Françoise et Bernard ont partagé une existence nomade, parcourant le Mexique, l'Inde, la Turquie, la Grèce et l'Andalousie, capturant la lumière et l'instant avec une sensibilité unique. Dans l'objectif de Bernard, Françoise apparaît à la fois comme muse, complice et témoin d'un monde en perpétuel mouvement. Ce livre ne se limite pas au portrait d'une femme, il évoque aussi une époque, une manière de vivre et de photographier, où l'image devient mémoire et trace d'une humanité éphémère. Entre instants saisis et silences habités, il célèbre un regard et une présence, ancrés dans une esthétique de l'épure et de l'émotion. Un ouvrage essentiel pour les amateurs de photographie et de récits de voyage, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à l'oeuvre de Bernard Plossu et à son rapport singulier au temps et à l'image. Ce livre est un témoignage intime et universel, où l'absence devient présence et où chaque photographie résonne comme une ode à la lumière et à l'instant.