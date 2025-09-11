Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Françoise

Bernard Plossu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre Françoise est un hommage à Françoise Nunez, photographe et compagne de Bernard Plossu. A travers 75 photographies, il retrace une vie dédiée à l'image, aux voyages et aux rencontres. Françoise et Bernard ont partagé une existence nomade, parcourant le Mexique, l'Inde, la Turquie, la Grèce et l'Andalousie, capturant la lumière et l'instant avec une sensibilité unique. Dans l'objectif de Bernard, Françoise apparaît à la fois comme muse, complice et témoin d'un monde en perpétuel mouvement. Ce livre ne se limite pas au portrait d'une femme, il évoque aussi une époque, une manière de vivre et de photographier, où l'image devient mémoire et trace d'une humanité éphémère. Entre instants saisis et silences habités, il célèbre un regard et une présence, ancrés dans une esthétique de l'épure et de l'émotion. Un ouvrage essentiel pour les amateurs de photographie et de récits de voyage, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à l'oeuvre de Bernard Plossu et à son rapport singulier au temps et à l'image. Ce livre est un témoignage intime et universel, où l'absence devient présence et où chaque photographie résonne comme une ode à la lumière et à l'instant.

Par Bernard Plossu
Chez Filigranes Editions

|

Auteur

Bernard Plossu

Editeur

Filigranes Editions

Genre

Thèmes photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Françoise par Bernard Plossu

Commenter ce livre

 

Françoise

Bernard Plossu

Paru le 11/09/2025

96 pages

Filigranes Editions

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782350466446
9782350466446
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.