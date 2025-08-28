Inscription
#Roman jeunesse

Adopte ta rivière

Erik Orsenna

ActuaLitté
Un jour, Valentine, 10 ans, se promène avec son chien au bord de l'eau lorsqu'elle entend une voix : " Au secours ! Je suis malade. J'ai besoin de ton aide. " Valentine regarde partout. Personne ! Soudain, plus de doute : c'est la rivière qui vient de lui parler. Ainsi commence l'histoire incroyable d'une classe de CM2. Avec Adopte ta rivière, Erik Orsenna, académicien français mais surtout prof dans l'âme, retrouve, vingt-cinq ans après, la magie du conte, celle de La grammaire est une chanson douce. Pour alerter en émerveillant. Avec les illustrations de Delphine Balme.

Par Erik Orsenna
Chez Iconoclaste (l')

|

Auteur

Erik Orsenna

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Adopte ta rivière

Erik Orsenna

Paru le 28/08/2025

Iconoclaste (l')

14,90 €

ActuaLitté
