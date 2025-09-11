Mes premières chansons d'automne

Ecoute les chansons de l'automne ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est l'automne ! Découvre au fil des pages de cet ouvrage sonore 7 chansons incontournables pour célébrer cette saison : " Il pleut, il mouille " ; " Deux marrons " ; " Petit escargot " ; " Feuille de charme, feuille de chêne " ; " Vent frais " ; " Plic ploc " et " Colchique dans les prés ". Les douces illustrations de Joanna Rzezak accompagnent ce moment complice avec l'enfant. Nouveau : 7 puces sonores et piles AAA