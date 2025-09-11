Ces signes qui ne trompent pas

Changez à tout jamais votre façon de voir grâce à la communication non verbale Que ressent votre collaborateur quand vous échangez avec lui ? Qui est vraiment la personne que vous recrutez ? Quelle image renvoyez-vous aux autres ? Savoir décoder une attitude et des comportements est une véritable compétence qui s'apprend. La majorité des dirigeants, managers et professionnels RH rencontre des difficultés à prendre une décision éclairée basée sur la compréhension de leur interlocuteur, que ce soit dans une situation de recrutement ou dans leurs pratiques managériales avec leurs équipes. Découvrez comment : - gagner du temps dans vos entretiens et évaluations pour une prise de décision éclairée et un risque limité ; - sélectionner les meilleurs profils et éviter les erreurs de recrutement ; - fidéliser vos collaborateurs et comprendre leur état d'esprit ; - faire de votre langage corporel un allié pour décupler votre leadership ; - gagner en impact dans vos relations professionnelles. Ce livre vous donne les clés pour comprendre le langage corporel de vos interlocuteurs et mieux réussir chacune de vos interactions. Changez à tout jamais votre façon d'observer vos interlocuteurs.