Noblesse oblige Tome 1

Maiwenn Alix

" Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle saison de Noblesse Oblige ! " La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le Roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de téléréalité. " Noblesse oblige " est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues, à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement antiroyaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. Une occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer...

Par Maiwenn Alix
Chez Pocket

|

Auteur

Maiwenn Alix

Editeur

Pocket

Genre

Suspense

Noblesse oblige Tome 1

Maiwenn Alix

Paru le 11/09/2025

416 pages

Pocket

9,90 €

9782266350983
