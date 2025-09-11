Le Diable danse encore

Un danger rôde dans les profondeurs de la foret. Alors que des nuages noirs s'amoncellent au-dessus d'une île au large de la Suède, la commissaire Sanna Berling découvre un jeune homme mourant dans une ferme abandonnée. L'image de son corps couvert de blessures et ses derniers mots se gravent dans sa mémoire : " La fille... " L'enquête plonge Sanna et sa partenaire Eir Pedersen dans un monde violent, sous l'emprise d'adolescents délaissés, qui terrorisent les habitants de l'île et font ressortir les fantômes du passé.