#Essais

Surmonter les 7 pièges qui nous empêchent d'avancer

Liz Fosslien, Mollie West Duffy, Alexia Maury

Un livre " safe-place " qui nous comprend, nous console et nous conseille quand tout va mal, pour surmonter nos émotions négatives, sources de fatigue mentale. Anxiété, dépréciation de soi, colère, burn-out, perfectionnisme, dépression et regrets... voilà les pièges auxquels chacun de nous est confronté et qui nous emprisonnent souvent. Mais comment les surmonter ? Mollie West-Duffy et Liz Fosslien nous expliquent pourquoi il ne suffit pas de positiver, de voir les choses autrement ou de relativiser pour aller mieux ! Elles nous proposent un éventail d'outils réalistes, mais pleins d'humour, pour prendre soin de soi et retrouver l'élan nécessaire à notre accomplissement. Traduit de l'anglais par Alexia Maury .

Liz Fosslien, Mollie West Duffy, Alexia Maury
Pocket

Liz Fosslien, Mollie West Duffy, Alexia Maury

Pocket

Réussite personnelle

Surmonter les 7 pièges qui nous empêchent d'avancer

Liz Fosslien, Mollie West Duffy trad. Alexia Maury

Paru le 11/09/2025

336 pages

Pocket

9,00 €

9782266347099
© Notice établie par ORB
