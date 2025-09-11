Surmonter les 7 pièges qui nous empêchent d'avancer

Un livre " safe-place " qui nous comprend, nous console et nous conseille quand tout va mal, pour surmonter nos émotions négatives, sources de fatigue mentale. Anxiété, dépréciation de soi, colère, burn-out, perfectionnisme, dépression et regrets... voilà les pièges auxquels chacun de nous est confronté et qui nous emprisonnent souvent. Mais comment les surmonter ? Mollie West-Duffy et Liz Fosslien nous expliquent pourquoi il ne suffit pas de positiver, de voir les choses autrement ou de relativiser pour aller mieux ! Elles nous proposent un éventail d'outils réalistes, mais pleins d'humour, pour prendre soin de soi et retrouver l'élan nécessaire à notre accomplissement. Traduit de l'anglais par Alexia Maury .