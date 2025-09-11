Inscription
Bien dans mon cycle

Camille Azoulai Lellouche, Oriane Jurado

60 recettes pour prendre soin de ses hormones, du premier au dernier jour de son cycle. Le cycle féminin, un grand chaos ? Non, plutôt une symphonie, dans laquelle il faut apprendre à composer ! Changements d'humeurs, évolutions de la peau, de la digestion, de l'énergie, de la créativité : chaque phase du cycle apporte son lot de nouveautés ! Pour naviguer sereinement à travers le cycle, Oriane Jurado et Camille Azoulai ont mis au point 60 recettes, mais aussi des astuces, des focus et des conseils, qui deviendront vos alliés indispensables. Frittata de la flemme pendant la phase menstruelle, oeufs brouillés & truite fumée pour soutenir la production d'oestrogenes pendant la phase folliculaire, tacos party en phase avec la période ovulatoire ou smoothie protéiné pour stabiliser les humeurs du SPM : le cycle féminin se joue dans l'assiette ! - 60 recettes adaptées aux différentes étapes du cycle menstruel : phase menstruelle, folliculaire, ovulatoire, lutéale - Des focus naturo autour des nutriments indispensables, des aliments à privilégier, de la gestion de la douleur, de la fertilité, de la gestion de la glycémie, des fringales... - Des portraits de femmes et de leurs problématiques : syndrome des ovaires polykystiques, trouble prémenstruel, troubles de la thyroïde, gestion de la libido...

Par Camille Azoulai Lellouche, Oriane Jurado
Chez Solar

Auteur

Camille Azoulai Lellouche, Oriane Jurado

Editeur

Solar

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

Bien dans mon cycle

Camille Azoulai Lellouche, Oriane Jurado

Paru le 11/09/2025

200 pages

Solar

24,90 €

9782263191503
