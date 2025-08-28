La bienveillance providentielle de la nature, où les silences, les beautés simples et fortes, les difficultés qui mettent les hommes à l'épreuve, parlent surtout d'une rédemption par les infimes détails du quotidien. Dans L'Appel des hauts , nous retrouvons le thème des Narcisses blancs , le premier roman de Sylvie Wojcik chez Arléa. La rencontre précieuse entre certains humains dissemblables et la fonction réparatrice et apaisante de la nature. Karol a quitté sa Pologne natale en accomplissant un long périple à pied, voulant rejoindre l'Italie. Il fuit quelque chose, qui ne sera pas tout de suite dévoilé. On sait seulement qu'il porte en lui le souvenir d'un amour perdu, et qu'un monde sensible fait de danse et de musique l'accompagne puissamment. Faisant étape dans les Hautes Alpes dans un chalet auberge pour une nuit de repos, il fait la connaissance du couple d'aubergistes, Lise et François, qui l'accueille sans lui poser de questions. Est-ce leur silence et leur discrétion naturelle, mais Karol reste chez eux, les aidant à l'auberge, retrouvant peu à peu confiance et sérénité. Il trouvera peu à peu sa place et une sorte de résilience, dans cette atmosphère enchantée et rude de l'été et de l'hiver, où la montagne et l'appel des sommets agira comme un baume. Pourquoi fuir lorsqu'on a peut-être trouvé un refuge ? Plusieurs personnages feront leur apparition. Ils auront chacun un secret, une blessure, un regret qui les auront aussi menés là, dans cet endroit de rédemption, où le pouvoir et la beauté de la montagne, des lacs profonds et d'un bleu surnaturel, et surtout d'une flore enchantée, agiront sur eux, mais de façon différente. C'est tout l'univers de Sylvie Wojcik qu'on retrouve dans ce beau et fort roman.